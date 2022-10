La drammatica fuga dal campus universitario di Teheran: urla, spari, agenti in borghese, gli scontri

In Iran è in atto la repressione a livello nazionale dopo l'ondata di protesta innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata per aver indossato male il velo e deceduta mentre era in custodia cautelare. Le immagini mostrano la folla che si disperde fuori e all'interno della prestigiosa Sharif University. Nella prima parte del video è documentata la fuga degli studenti, mentre nella seconda parte si vede l'arrivo di un contingente di uomini in borghese, su camioncini, che una volta in strada arrestano i manifestanti e fanno uso di manganelli.

Dal giorno dei funerali di Amini, celebrati lo scorso 17 settembre nella città curda di Saqez, le manifestazioni contro il governo iraniano si sono moltiplicate. Non solo Teheran, dunque, gli scontri si replicano a Yazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz e Mashhad, con i contestatori che inneggiano all'indipendenza, alla libertà e alla morte della guida suprema Ali Khamenei.

Le lezioni sono state sospese e spostate in modalità online nella principale università di tecnologia iraniana a Teheran dopo gli scontri sono scoppiati durante la notte tra studenti e forze di sicurezza.