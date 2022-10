La folle corsa sul cerchione e lo schianto contro il tir: l'inseguimento in diretta tv in California

Senza un pneumatico, un'auto in fuga dalla polizia percorre un tratto di autostrada a folle velocità prima di schiantarsi contro un tir. Le immagini, trasmesse in diretta tv, arrivano da Long Beach, in California. Quattro persone sono state arrestate, alcuni di loro nel mezzo della 91 Freeway mentre tentavano la fuga a piedi nel traffico. La banda scappava da un furto con scasso.