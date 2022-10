La Luna è nata in poche ore, figlia della collisione della Terra con un Pianeta grande quanto Marte

Una nuova ipotesi rivoluziona la teoria sulla formazione della Luna, avvenuta più velocemente di quanto si pensasse. Secondo lo studio dell'Università di Durham, in collaborazione con la Nasa, la collisione tra la Terra (Non quella di oggi, ma di 4,5 miliardi di anni fa), e Theia, un pianeta dalle dimensioni di Marte, avrebbe dato vita al satellite in poche ore e non nel corso di mesi o anni. E se così fosse i ricercatori avrebbero nuovi spunti per studiare l'evoluzione del satellite. Ovviamente più si riuscirà a prelevare campioni in profondità della superficie lunare e più gli scienziati avranno la possibilità di conoscerla.