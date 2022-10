La Norvegia è sempre più ricca con gas e petrolio ma ora teme per la sicurezza degli impianti

Il Paese scandinavo nei mesi scorsi ha guadagnato miliardi dalla vendita di prodotti energetici, sostituendo la Russia come fonte primaria di combustibili per molti partner commerciali. Adesso al centro dell'attenzione c'è la sicurezza degli impianti: lo conferma ai microfoni di Rainews24 il segretario di Stato per petrolio ed energia, Andreas Bjelland Eriksen. Gli esperti temono spionaggio e sabotaggi e intorno al giacimento di Kårstø, il più grande d’Europa, è già di pattuglia l’esercito. Riccardo Cavaliere è andato a vedere.