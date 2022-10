La prima uscita pubblica di Giorgia Meloni: la premier ha partecipato ai funerali di Valdiserri

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato ai funerali di Francesco Valdiserri - il 18enne investito e ucciso la notte del 20 ottobre a Roma, in via Cristoforo Colombo - nella Chiesa di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio. Al suo fianco anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ministri Francesco Lollobrigida, Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, rappresentanti politici come il segretario del Pd, Enrico Letta, e Mara Carfagna, ed esponenti delle Istituzioni locali come il presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, e assessori comunali. “Un ragazzo che muore così, senza avere alcuna responsabilità”, ha commentato Tajani entrando in chiesa “Non è un fatto politico essere qui. Immagino lo strazio, la mia famiglia ha vissuto lo stesso dramma”.