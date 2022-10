La rivelazione di Damiano dei Måneskin sull'ultimo videoclip: “Ho temuto di morire annegato”

Damiano dei Måneskin ha confessato di aver temuto la morte sul set del nuovo videoclip “The Loneliest”. Alcune scene del video sono state girate sott'acqua e sono stati utilizzate delle zavorre. “Per farmi scendere mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro l'ho pensato davvero”. Le immagini iniziano con un annegamento. Damiano è sott'acqua, immobile. Per far stare Damiano sott'acqua, gli sono stati legati dei pesi al corpo. “Non è stata la cosa più vicina alla morte ma ci sono andato vicino”, ha continuano Damiano poi la confessione: “Se è stata la prima volta in cui mi sono avvicinato alla morte? No, ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”.