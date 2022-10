La rocambolesca fuga dalla Russia di Ksenia Sobchak, personaggio tv e figlia del mentore di Putin

Un video con immagini riprese da telecamere di sorveglianza che circola sui social media mostra Ksenia Sobchak che entra in Lituania a piedi attraverso il confine con la Bielorussia. Il sito Nexta associa il profilo Telegram (@III_SESTRY) dove il video è stato pubblicato per la prima volta alle forze di sicurezza bielorusse.

Ksenia Sobchak, 40 anni, popolare personaggio tv e figlia di Anatoly Sobchak, sindaco di San Pietroburgo negli anni Novanta e mentore di Vladimir Putin, è stata spesso critica nei confronti dello “zar”. Ha 9,4 milioni di follower su Instagram e ha raggiunto la fama come socialite alla moda e star dei reality, tanto da essere soprannominata la "Paris Hilton russa". In seguito ha cercato di liberarsi di questa immagine. Si è impegnata in politica partecipando alle proteste contro Putin nel 2011-2012 reinventandosi come giornalista televisiva e attivista. Molti esponenti dell'opposizione russa tuttavia l'hanno accusata di servire l'agenda del Cremlino come quando, nel 2018, si è candidata alle presidenziali avallando, secondo i critici, l’idea di una consultazione democratica. Il leader dell'opposizione Alexei Navalny l'ha accusata di aver aver screditato l'opposizione partecipando alle elezioni.

Il video è composto da tre parti. Nella prima parte si vede la donna che si avvicina a un posto di controllo di frontiera, accompagnata da un uomo. Nella seconda parte si vede il controllo di un passaporto. Nel terzo frammento si vede la donna lasciare il posto di frontiera accompagnata da due uomini in uniforme (entrambe con il cappello verde), probabilmente sul lato lituano.

Media russi hanno riferito che l'abitazione di Sobchak è stata perquisita mercoledì nel contesto di un'indagine in cui è accusata di estorsione. Secondo fonti russe Sobchak avrebbe acquistato dei biglietti aerei per sviare le forze dell'ordine che l'aspettavano all'aeroporto di Vnukovo-3 di Mosca da dove sarebbe dovuta partire. La polizia aveva l'ordine di trattenere Sobchak, "ma è riuscita a scappare", ha riferito una fonte alla Tass. "Ha lasciato Mosca di notte. Ma è entrata in Lituania attraverso la Bielorussia".

Nei mesi scorsi aveva più volte criticato sul suo canale YouTube l'intervento militare russo in Ucraina. Sobchack è arrivata in Lituania con un passaporto israeliano. “I cittadini israeliani”, ha dichiarato a una radio locale Darius Jauniskis, capo del Dipartimento per la Sicurezza di Stato della Lituania, "non hanno bisogno di un visto e possono rimanere nel Paese per 90 giorni". Da settembre, la Lituania e gli altri Stati baltici, come la Polonia, non accettano più cittadini russi in possesso di un visto Schengen valido, una mossa a sostegno dell'Ucraina. Ucraina. Centinaia di persone sono state respinte, ma molti sono entrati dopo aver presentato al confine passaporti di altri Paesi.