La rockstar ucraina canta con gli abitanti di Izyum tra gli edifici distrutti - Video

Sviatoslav "Slava" Vakarchuk ha 47 anni e secondo Rolling Stone è “la più grande rock star ucraina”. Frontman da quasi trent'anni del Okean Elzy, una band che riempie stadi interi e che da sempre è nota anche per l'impegno sociale e politico. Sostenne la rivoluzione arancione del 2004-2005 e nel 2013 la rivoluzione di Euromaidan. Vakarchuk nel 2007 aveva tentato una prima volta la carriera politica: eletto parlamentare nel 2007 in una delle coalizioni che avrebbero sostenuto la maggioranza di Yulia Tymoshenko, si dimise un anno dopo denunciando la troppa conflittualità tra i partiti. Ci riprovò alle elezioni parlamentari del 2019, fondando il partito Holos, europeista e liberale, che superò il 5% e si collocò all'opposizione. Nuovamente, rinunciò alla carica un anno dopo. A marzo di quest'anno si è arruolato nell'esercito per combattere l'invasione russa.

In questo video siede su una panchina di una piazza di Izyum, la città della regione di Kharkiv liberata un mese fa dalla controffensiva delle forze di Kiev, intonando Chervona Ruta, una canzone degli anni '60 che qualsiasi ucraino conosce a memoria. Attorno a sé ha edifici semidistrutti e in macerie. Davanti, un piccolo pubblico di una ventina di persone, quasi tutti anziani, che cantano insieme a lui.

Pubblicando domenica mattina il video sul suo profilo Facebook, Vakarchuk ha scritto: "Izyum. Città stanca, indurita, ma libera. E le persone sono stanche, circospette, ma negli occhi hanno così tanta speranza! Persone che hanno disperatamente bisogno di tutto il sostegno, e non si tratta solo di assistenza umanitaria diretta, che è estremamente importante, ma di una parola gentile, un sorriso, semplici attenzioni. Per strada mi hanno chiesto: ‘Possiamo cantare un po’ insieme?' ‘Certo, insieme possiamo fare tutto!’". Ascoltate Izyum che canta Chervona Ruta. Come possono aver pensato quei razzisti di poterci soggiogare?!"