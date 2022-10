La soggettiva di un drone kamikaze russo Lancet che colpisce l'antenna di un radar ucraino - VIDEO

Il drone viene lanciato da terra, attraverso delle catapulte, e una volta in volo lo Uav viene comandato da un operatore, ma si ritiene che abbia un certo grado di intelligenza artificiale in grado di permettere la navigazione autonoma, seguendo punti preimpostati, e il riconoscimento dei bersagli. Non è invece chiaro se possano autonomamente decidere di colpirli, ma la filosofia russa (al pari di quella cinese), prevede questa opzione, definita tecnicamente Human-out-of-the-loop.

Del Lancet esistono due versioni: Lancet-1 e 3. Il primo è dotato di diversi tipi di guida: coordinata, ottico-elettronica e combinata. Inoltre, c’è un sistema televisivo per trasmettere l’immagine del bersaglio per confermarne l’identificazione e, ovviamente, la riuscita dell’attacco. Il raggio d’azione è di 40 chilometri e ha un peso massimo al decollo di 5 chilogrammi con un carico utile è da 1 a 3 chili. Il Lancet-3 ha sistemi di guida, sensore televisivo e spoletta simili e medesimo raggio d’azione ma il suo peso massimo al decollo è di 12 chilogrammi con un carico utile è di 3. La particolarità di questo UAV sono le superfici alari cruciformi e la possibilità di picchiare sull’obiettivo a una velocità massima di 300 chilometri orari, anche se quella di crociera è di circa 150.