La storia dietro l'omaggio di Samantha Cristoforetti a "2001: Odissea nello Spazio"

“Dovevo sapere... si può davvero camminare nello spazio con le scarpe in velcro? Coming Soon” così, come in un vero trailer cinematografico Samantha Cristoforetti aveva preannunciato la realizzazione di un particolare tipo di esperimento, davvero fantascientifico: emulare la camminata in assenza di gravità di “2001: Odissea nello Spazio, il capolavoro del 1968 di Stanley Kubrick. La comandante della Stazione Spaziale Internazionale, con un copricapo e una divisa simile all’assistente di volo della PanAm a bordo della navicella Aries in viaggio verso la Luna, ha dato una dimostrazione pratica sulle note della stessa colonna sonora del film, il celebre valzer di Johann Strauss, “Sul bel Danubio blu” e ha pubblicato un video con la soluzione del test: “È venuto fuori che, sì, si può camminare con scarpe di velcro. Piano, molto molto piano".

AstroSamantha ha camminato davvero in una stazione spaziale ma come ha girato la scena originaria il grande regista di “Arancia meccanica” e “Barry Lyndon”? Lo spiega in una vecchia intervista a ‘American Cinematographer’ Douglas Trumbull, il genio degli effetti speciali recentemente scomparso (“Incontri ravvicinati del terzo tipo”, “Star Trek”, in parte “Blade Runner”): "'2001: Odissea nello Spazio' è stato un film estremamente complesso e difficile da realizzare […] Probabilmente l'aspetto più importante del film sono gli effetti speciali […] A bordo della navicella Aries in viaggio verso la Luna, nell'abitacolo una hostess guarda uno schermo televisivo, e anche in questo caso l'azione è stata diretta e montata da Stanley Kubrick. La scena […] in cui la hostess entra, prende un vassoio e poi si arrampica sulla parete per uscire a testa in giù, è stata girata utilizzando un set rotante con tutte le luci e la macchina da presa fissate alla struttura. La hostess è rimasta in piedi mentre il set e la telecamera ruotavano intorno a lei".

L’utilizzo dei set rotanti è un vecchio trucco di Hollywood e il precedente più celebre è la sequenza in cui Fred Astaire balla intorno alla stanza al ritmo di “You’re All The World To Me” in “Sua Altezza si sposa” (1951) di Stanley Donen che qualche hanno dopo rivelò alcuni dettagli: "I mobili e gli arredi erano tutti inchiodati e la stanza era posizionata al centro di una botte rotante. Il cameraman Robert Planck era legato a un grande asse da stiro, insieme alla sua macchina da presa, in modo da ruotare con la stanza".

35 anni più tardi il grande regista e coreografo americano girerà il video musicale di “Dancing on the ceiling” di Lionel Ritchie più o meno nello stesso modo ma con l’aggiunta di un trucco che non c’era negli anni Cinquanta, lo schermo blu o Chroma Key per comporre diverse inquadrature nell'immagine. Negli anni ’80 anche Wes Craven (“Nightmare - Dal profondo della notte”) e David Cronenberg (“La mosca”) giocheranno a far passeggiare i propri attori sulle pareti rotanti.

Il primo esempio di utilizzo del set rotante per creare l'illusione di un personaggio che sfida le leggi della fisica risale probabilmente al 1919. In “Douglas superstizioso” il film muto che segna il debutto alla regia del maestro Victor Fleming (“Il Mago di Oz”, “Via col vento”), Douglas Fairbanks, attore conosciuto per le sue doti atletiche, è protagonista di una elaborata sequenza onirica che è considerata il modello per la “danza sul soffitto” di Fred Astaire.

Il set rotante è uno degli effetti speciali più longevi e l'idea di fondo è ancora la base di partenza per tanti registi. Nonostante il progresso degli effetti di grafica computerizzata (CGI) nel 2010 Cristopher Nolan scelse una via “tradizionale” e sostanzialmente analogica per la celebre scena del combattimento in "Inception" usando una complessa combinazione di diversi set in movimento per creare la perfetta illusione.