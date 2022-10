La strana e rara, forse prima, battaglia nei cieli tra droni: il russo attacca ma vince l'ucraino

Il campo di battaglia non è costituito soltanto da truppe e mezzi pesanti, come ci ha abituato la guerra moderna gli scenari attuali rivelano come si siano evolute le riserve belliche. Grazie appunto alla tecnologia. E il drone rappresenta, forse, il mezzo più innovativo e letale nella guerra in Ucraina. Così, rarissime immagini mostrano lo scontro tra due robot in campo aperto. L'ucraino, ovvero il drone che gira il video, si ritrova faccia a faccia con il mezzo militare russo. I due si scrutano poi il velivolo radiocomandato dalle truppe di Mosca cerca lo scontro, si avvicina, e finisce per rimetterci parte delle eliche.