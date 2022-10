L'aereo finisce nella tempesta: urla di panico a bordo, le terribili immagini riprese dai passeggeri

Un volo della Latam Airlines partito da Santiago del Cile e diretto ad Asunción, in Paraguay, è stato dirottato presso lo scalo della città di Foz do Iguaçu, nello stato brasiliano di Paraná, per via delle turbolenze. Il velivolo si è imbattuto in una tempesta che ne ha condizionato ogni programma. A bordo la situazione diventa esplosiva, le urla, documentate in questi video, raccontano il dramma dei 48 paasseggeri a bordo che pregano o trattengono il respiro. Fortunatamente la discesa si concluderà con un lieto fine ma con diversi danni per l'aeromobile: un motore in meno, il parabrezza rotto e la parte anteriore distrutta.