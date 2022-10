L'aggressione sessuale della polizia iraniana sulla manifestante: il video choc pubblicato da Bbc

Stanno facendo il giro del mondo le immagini degli agenti di polizia iraniana impegnati a reprimere le manifestazioni di protesta scoppiate in seguito alla morte di Mahsa Amini, la giovane di 22 anni deceduta durante la custodia in carcere “per aver indossato non correttamente il velo”. Ed è in questo contesto di malessere che sono avvenute le “terribili azioni” da parte degli agenti di polizia antisommossa ai danni di donne. “Khamenei, come hai potuto permettere che ciò accadesse?”, scrive Bbc Persian - rivolgendosi all'attuale Guida Suprema della Repubblica Islamica - rilasciando il video che documenta inequivocabilmente, secondo l'emittente, le molestie sessuali nei confronti di una manifestante che sta per essere arrestata. Immagini che gettano benzina sul fuoco e indignano non solo piazza Argentina a Teheran, teatro dove è avvenuto il fatto, ma il mondo. La donna palpeggiata a più riprese è scaraventata a terra e trascinata in auto. Una voce femminile registrata durante il video dice: “Le stanno tirando i capelli”.