"Lamborghini", raccontare la storia di un genio che anche storia del nostro Paese

Presentato in anteprima mondiale, alla Festa del Cinema di Roma, il film “Lamborghini - The man behind the Legend”.

Ambientata nell'Italia del dopoguerra e liberamente ispirata a "Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale”, il libro scritto dal figlio Tonino Lamborghini, la storia rispecchia la complessa trasformazione del Paese.

Il racconto del film è quello della vita di Lamborghini, dai suoi esordi nella progettazione di trattori, alla nota sua rivalità con Enzo Ferrari, illustrando come il suo genio lo abbia portato ad essere una vera icona dell'industria automobilistica.

Un ritratto profondo che, tra romanticismo e tragedia, attraversa le passioni più profonde dell’imprenditore, quelle stesse che hanno anche provocato turbolenze emotive nella sua vita personale.

Attraverso uno stile narrativo serrato e un design visivo fantasioso, “Lamborghini - The man behind the Legend” racconta la storia dell'uomo, dietro la macchina.