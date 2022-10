Larry marca il territorio e difende la sede del primo ministro del Regno Unito: la volpe scappa

Larry non è gatto qualunque, celebre per vivere al civico 10 di Downing Street: ovvero residenza e sede del primo ministro del Regno Unito, in altre parole l'attuale casa di Liz Truss subentrata al posto di Boris Johnson. In particolare, il felino ha inseguito e messo in fuga una volpe che si aggirava nei dintorni. Una performance ripresa dai giornali britannici e dai social che ha provocato una valanga di messaggi. Ora, Larry vanta l'etichetta di “gatto da guardia” di Downing Street.