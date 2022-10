L'Atalanta batte il Sassuolo 2-1: i gol

L'Atalanta torna in vetta. Nella decima giornata del campionato di Serie, la squadra di Gasperini batte in rimonta il Sassuolo e guida momentaneamente la classifica in attesa del Napoli domani. Ad aprire le marcature Kyriakopoulos, che ha portato in vantaggio la squadra emiliana e dopo il pareggio di Pasalic è stato il gol Lookman a decidere la partita.