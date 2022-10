L'attacco russo al grattacielo commerciale di Kiev: il fumo, i vetri in frantumi

Le molteplici esplosioni a Kiev, dopo mesi di relativa calma nella capitale Ucraina, hanno riguardato soprattutto edifici civili come il business center, il grattacielo in vetro che ospita negozi. Nel mirino del raid russo ci sono il ponte di vetro Klitschko , l'università, e un parco giochi. Le deflagrazioni sono state registrate anche in diverse altre città dell'Ucraina: a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (Est) e Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest).