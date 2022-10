L’attrice britannica Jodie Comer è la donna con il viso più bello al mondo, lo dice un algoritmo

Ventinove anni, Jodie Comer, è stata nominata la donna più bella al mondo perché il suo viso si avvicina con il 94.52% all'equazione della cosiddetta sezione aurea in matematica indicata con il numero 1,618034. A dirlo è il Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery, diretto dal chirurgo plastico Julian De Silva. Attraverso la mappatura facciale sono emersi ottimi punteggi sulla “forma della bocca”, sulla “posizione degli occhi” ed è al primo posto per “miglior naso”. L'attrice britannica Comer, classe 1993, è seguita a pochi centesimi dalle statunitensi Zendaya (94.37%) e dalla modella Bella Hadid (94.35%). Al quarto posto c'è Beyonce (92.44%). Seguono sopra il 90%: Ariana Grande, Taylor Swift, Jourdan Dunn, Kim Kardashian, Deepika Padukone, chiude il gruppetto la sudcoreana HoYeon Jung.