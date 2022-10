L'audio shock di Berlusconi: "Ho riallacciato i rapporti con Putin"

Sorpresa, incredulità e presa di distanza. Queste le reazioni che arrivano dal mondo politico dopo le esternazioni ‘rubate’ a Silvio Berlusconi durante l'incontro odierno con i deputati azzurri.

"Ho riallacciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto. Nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici". Queste le parole che il presidente di Forza Italia pronuncia in un audio pubblicato in esclusiva dall'agenzia di stampa LaPresse, intercettato nella riunione con i parlamentari forzisti in occasione delle elezioni dei capigruppo.