L'auto volante debutta al GITEX di Dubai

Nel primo giorno del GITEX Global ("Gulf Information Technology Exhibition") l'evento annuale dedicato alle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale che si svolge a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, presso il Dubai World Trade Centre, ha fatto il suo primo volo di prova in pubblico la XPENG X2, il modello di auto volante di quinta generazione sviluppato in Cina, uno dei tanti progetti in corsa nella sfida globale alla realizzazione del sogno dell'auto volante. Il volo di prova si è svolto nella cornice dello Skydive Dubai.