Le immagini dell'eruzione dello Stromboli di questa mattina. L'allerta passa ad arancione

A Stromboli, nelle isole Eolie, il vulcano è esploso con una colata sul versante nord est che è scesa fino al mare. Questa mattina un'abbondante colata lavica si è riversata lungo il crinale del vulcano creando imponenti nuvole di denso fumo soprattutto al momento dell'impatto con l'acqua: l'eruzione ha infatti provocato un crollo parziale della terrazza craterica così da creare un flusso piroclastico, causa anche di un lieve sisma di circa 3 minuti, registrato dagli strumenti del laboratorio di Geofisica Sperimentale di Firenze. Nessuna particolare preoccupazione per gli abitanti dell'isola: lo scenario si è reso visibile anche dalla frazione di Ginostra in seguito è stato ripreso da chi si trovava a passare in barca al traverso della sciara di fuoco.

La Protezione civile alza il livello di allerta da giallo ad arancione: iI passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai centri di competenza che per lo Stromboli sono l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Osservatorio etneo, Osservatorio vesuviano e Sezione di Palermo), il Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino. L'innalzamento dell'allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il dipartimento della Protezione civile condivide tali informazioni con la struttura di protezione civile della Regione Sicilia che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali.

La Protezione civile, ribadendo l'avviso del Sindaco di Lipari, invita i residenti e quanti si trovano nell'isola a "non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre, in quanto lo spostamento d'aria causato da eventuale esplosione potrebbe rompere i vetri, e ripararsi sotto un tavolo o un muro più spesso evitando di ricoverarsi sotto verande e tettoie". Invita anche a "proteggersi la testa, la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo possibilmente all'interno di un edificio in caso di pericolo ed allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trovi in barca". La Protezione civile invita inoltre, se necessario, a chiamare la operativa regionale al numero 80040.40.40 o ai seguenti cellulari per le emergenze: +39 331 6285565, +39 335 5355411, +39 335 7610644 per richieste di intervento e criticità.