Le pecore conquistano le strade di Madrid mentre si dirigono verso i pascoli invernali

Le pecore hanno sostituito domenica le auto per le strade di Madrid, mentre i pastori seguendo antichi percorsi di pastorizia guidavano le loro greggi attraverso il centro della capitale spagnola verso i pascoli meridionali per il pascolo invernale. La gente del posto e i turisti fiancheggiavano il percorso e osservavano migliaia di pecore che camminavano per la città, con le campane al collo che fornivano una rumorosa colonna sonora. L'evento annuale è stato ripreso nel 1994 come parte dell'annuale Fiesta de la Trashumancia di Madrid, dopo che il parlamento spagnolo ha riconosciuto i percorsi tradizionali che i pastori usavano per allevare il loro bestiame. Solo pochi secoli fa, il percorso li avrebbe portati attraverso una tranquilla campagna, ma oggi li vede attraversare alcune delle zone più trafficate della città, tra cui Plaza Mayor, la piazza principale di Madrid. Gli spettatori hanno scattato foto e video sui loro telefoni, mentre alcuni bambini tendevano le mani per accarezzare le pecore. Molte persone sono rimaste sorprese dallo spettacolo inaspettato in una città solitamente affollata di traffico.