Le previsioni del tempo per domenica 2 ottobre

Nord e Centro

Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con soltanto qualche annuvolamento a ridosso dei monti. Temperature massime in aumento anche oltre i 25 gradi. Migliora il tempo anche sulle regioni dell’Italia centrale dove splenderà il sole per gran parte della giornata. Qualche annuvolamento nel pomeriggio potrà interessare le zone dell’entroterra ma con poche possibilità di pioggia. Venti nord occidentali soffieranno lungo i litorali del Lazio e della Toscana e le temperature minime si manterranno fredde soprattutto nelle zone interne. Massime in lieve aumento.



Sud e Isole

Una giornata soleggiata anche al Sud e sulle Isole Maggiori dove però soffieranno intensi venti di maestrale, soprattutto su Sardegna, Sicilia e sul litorale tirrenico. Temperature in aumento quasi ovunque ad eccezione del settore adriatico.