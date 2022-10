Le previsioni del tempo per giovedì 6 ottobre

NORD e CENTRO: Al Nord cielo poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità bassa nella prima parte del giorno all’estremo Nordovest ma con schiarite; locali banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino lungo il corso del Po. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso, salvo innocue velature in transito e locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino sui fondovalle appenninici. Temperature stazionarie e ancora molto miti per il periodo. Mari poco mossi.

SUD e ISOLE: Al Sud e sulla Sardegna tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per velature su Molise, Puglia, Campania e Lucania. Nubi in aumento su Calabria meridionale, Sicilia e sud della Sardegna con possibilità di brevi piovaschi pomeridiani sulle aree interne della Sicilia. Temperature in rialzo e comprese tra 22 e 27 gradi.