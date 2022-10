Le previsioni del tempo per martedì 4 ottobre

NORD E CENTRO: al Nord nuvolosità irregolare in transito su buona parte delle regioni ma senza fenomeni associati; schiarite dal pomeriggio ad iniziare dai settori più settentrionali. Al Centro sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento di nubi basse al mattino sulle vallate interne e zone appenniniche; velature in transito da nord nel pomeriggio. Venti deboli variabili, in prevalenza orientali, con moderati rinforzi sui versanti adriatici. Temperature in generale calo, minime tra 10 e 16°C, massime tra 18 e 24°C.

SUD E ISOLE: giornata all’insegna della stabilità su gran parte del Sud Italia e Isole, grazie al progressivo rinforzo di un campo anticiclonico. Da segnalare soltanto locali annuvolamenti, più frequenti nelle ore centrali del pomeriggio su rilievi appenninici, Sardegna orientale e Sicilia che, localmente sull’Isola, potranno dar luogo a occasionali brevi piovaschi sui rilievi montuosi. Maggiori spazi di sereno altrove. Venti moderati settentrionali su Puglia, Calabria ionica, est Sicilia e versanti orientali della Sardegna, in prevalenza deboli altrove. Temperature in leggera diminuzione sul versante Adriatico, settori ionici ed est Sicilia, stazionarie altrove. Valori massimi compresi fra 21-26°C