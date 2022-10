Le previsioni del tempo per mercoledì 19 ottobre

NORD E CENTRO: Condizioni stabili e soleggiate sulle regioni settentrionali, anche se al mattino ed in serata nebbie e nubi basse riguarderanno la Pianura Padana. Al Centro sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in transito; foschie o nebbie nelle vallate interne durante le ore notturne. Venti generalmente deboli, di direzione variabile. Temperature in ulteriore lieve aumento e su valori miti per il periodo, massime fino 23-25 gradi.

SUD E ISOLE: Al sud e sulle isole ci aspettiamo tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa sulla Sicilia e sulla Calabria che non è escluso possa portare isolate, brevi e deboli piogge. Le temperature risulteranno perlopiù stabili sulle regioni peninsulari, in lieve aumento sulle due isole maggiori.