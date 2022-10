Le previsioni del tempo per sabato 8 ottobre 2022

Nord e Centro

Al nord avremo un sabato caratterizzato dal bel tempo su Triveneto ed Emilia Romagna, mentre le prime piogge interesseranno le zone di confine dell’arco alpino. In serata possibili temporali su basso Piemonte. Al centro l’alta pressione seppur debole garantirà un’altra giornata di sole ed il clima sarà decisamente gradevole con temperature fino a 25°C.



Sud e Isole

Al sud e sulla Sicilia tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cielo poco nuvoloso o velato. Condizioni meteo in peggioramento sulla Sardegna in particolar modo dal pomeriggio con prime piogge sul versante occidentale dell’isola. Temperatura stazionarie e superiori alle medie del periodo, valori massimi compresi tra 21 e 27 °C, venti deboli provenienti dei quadranti meridionali.