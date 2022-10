Le previsioni meteo di domenica 16 ottobre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali il tempo sarà variabile con possibili piogge nel pomeriggio e nel corso della serata sulla Liguria e sulle Alpi piemontesi. Nebbia e foschie in pianura padana. Temperature massime stabili, in lieve rialzo sul Trentino Alto Adige. Sull’Italia centrale saranno presenti velature a partire dalla tarda mattinata e addensamenti bassi sulle pianure e nelle valli interne. Temperature stazionarie.

Sud e Isole

Sarà una domenica caratterizzata dal sole sulle regioni meridionali. Nubi che invece saranno possibili in Sicilia e in Sardegna dove sono previsti locali e brevi rovesci nelle ore centrali della giornata. Temperature in aumento sulle regioni peninsulari.