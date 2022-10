Le previsioni meteo di giovedì 13 ottobre

NORD E CENTRO

Nuvolosità variabile sul Nord Italia, in aumento sull’Arco Alpino, con possibili fenomeni in serata. Al Centro, molte nubi su bassa Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, con possibili rovesci o temporali. Con tendenza, poi, a miglioramento a partire da ovest nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime diminuiranno al Centro.

SUD E ISOLE

Al Sud e sulla Sardegna, al mattino cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse su tutte le regioni ad esclusione del settore ionico della Basilicata, est Sicilia e sud Sardegna. Nel pomeriggio piogge e temporali su Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia occidentale. Dalla sera tendenza a progressivo miglioramento ad iniziare dal Molise. Temperature in temporanea flessione.