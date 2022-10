Le previsioni meteo di giovedì 20 ottobre

NORD E CENTRO: Al Nord nebbie e foschie in pianura al mattino, poi nubi in aumento a partire da ovest con prime precipitazioni su Alpi e Prealpi. Al Centro nebbie e foschie al mattino, poi nuvolosità alta e stratiforme in aumento sulla Toscana. Altrove cielo sereno con velature. Le temperature saranno in calo al Nord, stazionarie e ancora elevate al Centro.

SUD E ISOLE: Tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni ma con rischio di foschie nelle aree interne di valle nelle primissime ore del mattino. Residua nuvolosità è attesa esclusivamente sul sud della Sardegna. Venti piuttosto deboli e temperature tipicamente primaverili e comprese tra i 24 e i 27 gradi.