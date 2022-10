Le previsioni meteo di martedì 11 ottobre

NORD E CENTRO

Al Nord si prevede un miglioramento delle condizioni del tempo con residua nuvolosità al mattino su Triveneto ed Emilia Romagna dove avremo le ultime piogge. Temperature massime in aumento. Tempo instabile al Centro con formazione di temporali pomeridiani in Appennino e nubi a tratti compatte sul versante adriatico, dove non si esclude la possibilità di piogge. Clima gradevole durante il giorno con punte di 25 gradi su Roma, più fresco e ventilato in Adriatico.

SUD E ISOLE

Al Sud e Isole persiste un flusso di correnti umide sud-occidentali che rinnova una fase all’insegna della variabilità. Attesa una giornata caratterizzata da cielo a tratti nuvoloso, specie su Sardegna orientale, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con piogge e locali temporali alternati a delle pause asciutte. Maggiori schiarite sui restanti settori. Temperature in lieve calo sul versante Adriatico e settori Ionici. Venti moderati settentrionali su Puglia e alta Calabria, deboli altrove.