Le previsioni meteo di martedì 25 ottobre

NORD E CENTRO

Al Nord avremo una mattinata caratterizzata da molte nubi su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con piogge su pianura veneta e possibile formazione di temporali sul Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni del tempo, mentre prevarranno le schiarite al Nord-Ovest. Al Centro la situazione meteorologica sarà decisamente migliore, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dal mattino a parte addensamenti al mattino su alta Toscana. Temperature in aumento con valori massimi ben al di sopra della media e punte di 27°C sulla capitale.

SUD E ISOLE

Al Sud e Isole giornata caratterizzata da momenti soleggiati alternati al passaggio di stratificazioni nuvolose, che risulteranno più compatte e consistenti sulla Sardegna, ma senza il rischio di piogge. Maggiori spazi di sereno altrove ad eccezione di foschie dense o locali banchi di nebbia nelle ore notturne e in quelle del primo mattino, sulle zone interne della Campania settentrionale e il Salento. Temperature in lieve calo sulla Sardegna, senza variazioni significative sul Sud peninsulare e la Sicilia con valori massimi nettamente superiori alle medie stagionali. Attesi picchi anche prossimi ai 28-30°C nelle ore centrali della giornata. Venti in prevalenza deboli.