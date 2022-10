Le previsioni meteo di mercoledì 12 ottobre

NORD E CENTRO: nuvolosità alta e stratiforme in aumento nel corso della giornata sulle regioni settentrionali, nubi più consistenti sui settori alpini e prealpini con possibili rovesci o temporali nelle ore centrali del giorno. Al Centro velature in aumento col passare delle ore, addensamenti sulle aree appenniniche con possibili rovesci o temporali pomeridiani. Venti deboli di grecale o tramontana, rinforzi moderati su Liguria e settori adriatici. Temperature senza variazioni di rilievo, qualche grado in meno le minime sulle regioni centrali, in lieve aumento le massime.

SUD e ISOLE: Sulla Sardegna è in arrivo una perturbazione che porterà estese nubi con precipitazioni anche intense ed abbondanti. Dal pomeriggio potremo assistere ai primi fenomeni anche sulla Sicilia, mentre sulle regioni meridionali peninsulari avremo nubi sparse, senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature saranno in calo sulla Sardegna, stabili o in lieve aumento sul resto delle regioni.