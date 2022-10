Le previsioni del tempo per mercoledì 26 ottobre

NORD E CENTRO: Sulle regioni settentrionali nubi base e qualche innocuo piovasco tra basso Piemonte e Levante ligure; tra la notte ed il primo mattino attese nebbie o foschie dense sulla pianura padana centrorientale; nubi e nebbie in dissolvimento dalle ore centrali e schiarite sempre più ampie. Al Centro prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura; lungo i litorali tirrenici e nelle vallate interne possibile nuvolosità bassa, foschie o banchi di nebbia nelle ore notturne. Venti deboli variabili, in prevalenza sud-orientali. Temperature su valori stazionari.

SUD E ISOLE: Al Sud e sulle Isole continueremo ad avere tempo stabile, asciutto e in prevalenza soleggiato. Sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche potremo assistere al passaggio di velature, nubi alte e stratificate, ma senza precipitazioni associate. Le temperature risulteranno senza variazioni di rilievo sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche, in lieve calo su quelle adriatiche.