Le previsioni meteo di sabato 22 ottobre

NORD e CENTRO: Sulle regioni settentrionali molto nuvoloso e con piogge su Liguria di levante, Lombardia e Triveneto, in graduale esaurimento dal tardo pomeriggio; qualche schiarita all’estremo Nordovest. Temperature in lieve aumento nei valori massimi in Val Padana. Al Centro molte nubi e qualche pioggia su alta Toscana; altrove cielo parzialmente nuvoloso per velature in transito. Temperature molto miti e in ulteriore rialzo sul versante adriatico con ventilazione debole o a tratti moderata dai quadranti meridionali.

SUD e ISOLE: alta pressione sub tropicale ben salda al sud e sulle isole maggiori dove il cielo si presenterà in genere poco nuvoloso o velato. Temperature in ulteriore aumento e valori massimi in genere compresi tra 24°C e 28°C ma con picchi fino a 30°C/31°C possibili sulle piane interne ed occidentali della Sardegna. Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.