Le previsioni del tempo di venerdì 21 ottobre

NORD e CENTRO: Tempo in miglioramento sulle regioni centrali, seppur la giornata sarà all’insegna di cielo spesso nuvoloso o velato su tutto il centro nord, con scarsa possibilità di pioggia limitatamente a Liguria di levante e alta Toscana, così come sulle zone alpine e prealpine specie di nord ovest. Ventilazione moderata disposta in prevalenza da nord nord est, con i mari che risultano di conseguenza da poco mossi fino a mossi a largo. Le temperature si mantengono su valori consoni per il periodo senza particolari variazioni, salvo un lieve calo nei valori minimi e un altrettanto lieve aumento nei valori massimi sulle regioni dove il tempo va migliorando.

SUD E ISOLE: L’alta pressione garantirà tempo stabile e asciutto: da segnalare solo nubi medio alte su Sardegna, Molise, Campania, Basilicata e centro-nord Puglia, e la formazione di modesta nuvolosità pomeridiana sulla Sicilia. Temperature minime in calo sul Sud Peninsulare, massime in rialzo sulla Sardegna, con picchi sino a 27/29° sulle sue zone occidentali e settentrionali. I venti soffieranno quasi ovunque dai quadranti meridionali, moderati con locali rinforzi su Sicilia occidentale e Sardegna: in conseguenza di ciò diventerà mosso o molto mosso il mar di Sardegna, mossi il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Altrove i mari saranno poco mossi.