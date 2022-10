Le previsioni meteo di venerdì 7 ottobre

Nord e Centro

L’alta pressione inibisce il rimescolamento dell’aria e intrappola l’umidità nei bassi strati, dando luogo alla formazione notturna di nebbie e foschie anche piuttosto dense e permanenti, fino al dissolvimento durante le ore calde della giornata. Diffuse in pianura padana e lungo i corsi d’acqua. Cielo poco nuvoloso o velato sia sulle regioni settentrionali che su quelle centrali. Ventilazione generalmente debole e temperature senza particolari variazioni, minime in larga parte comprese tra i 10 ed i 15 gradi, massime tra i 21 ed i 26 gradi.

Sud e Isole

In un contesto meteorologico dominato dall’alta pressione, si avrà la presenza di innocue nubi sparse di tìpo medio-alto soprattutto su Campania, Molise, Basilicata, nord Puglia, e tra Reggino e Messinese. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve aumento sul sud peninsulare, massime in rialzo sulle aree Ioniche.