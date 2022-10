Le previsioni meteo di venerdì 28 ottobre

NORD e CENTRO

Diffuse foschie e nebbie su aree pianeggianti e coste tra la notte ed il primo mattino, potranno essere localmente persistenti complice la scarsa ventilazione. La giornata sarà poi all’insegna del tempo stabile anche se non necessariamente sereno, anzi il cielo spesso si potrà presentare lattiginoso, velato, per via di umidità e sabbia in sospensione, trasportate assieme alla massa d’aria calda proveniente dalle latitudini africane. Temperature minime senza particolari variazioni, massime ancora in larga parte comprese al nord tra i 21 ed i 24 gradi, al centro tra i 23 ed i 26 gradi.



SUD E ISOLE

L’alta pressione garantirà ancora tempo stabile e asciutto, con poche nubi basse sparse su Molise, Puglia e sulla Sicilia meridionale e occidentale; nubi che nelle ore notturne saranno associate a locali foschie dense e banchi di nebbia. Temperature ancora oltre le medie del periodo ma in lieve calo ovunque; stazionarie le massime solo su Sardegna e nord Campania.