Le spettacolari immagini da vicino dell'eruzione dello Stromboli: il crollo, la colata, lo tsunami

Un nuovo crollo parziale è stato registrato nel settore centrale dell'area craterica del vulcano Stromboli. A darne notizia è il Laboratorio di geofisica sperimentale dell'Università di Firenze, che con i suoi esperti monitora la situazione sul vulcano delle Eolie. “Il crollo ha prodotto un aumento del tremore fino a valori molto alti e l'impatto del materiale in mare ha generato un'onda di tsunami al di sotto della soglia di allarme”, si legge sull'avviso. Il Laboratorio sottolinea che i crolli in queste ore sono “continui” e che sono legati “al fenomeno effusivo”. L'Ingv in mattinata ha comunque segnalato che i flussi di lava provenienti dal vulcano sono meno alimentati non raggiungono più il mare, come invece era avvenuti ieri. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, inviata a non creare allarmismi e ricorda che la situazione a Stromboli viene monitorata costantemente.