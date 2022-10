Letta canta “Bella Ciao” manifestando davanti all’ambasciata dell’Iran

Le note di Bella Ciao risuonano davanti all'ambasciata dell'Iran. A intonarle sono i manifestanti che si sono ritrovati per il presidio organizzato dal Partito Democratico per sostenere le battaglie delle iraniane e ricordare Masha Amini a un mese dall'arresto. Un coro al quale ha partecipato anche il segretario del Pd Enrico Letta. Assieme alla canzone simbolo della Resistenza italiana, ma adottata da chiunque lotti per libertà e diritti in tutto il mondo, le donne e gli uomini del presidio, molto di nazionalità iraniana, hanno scandito slogan come “Libertà per l'Iran”, “No alla dittatura” e “Donne, vita, libertà”.