Letta: “La nascita del Partito Democratico fu un grande successo, resti il simbolo”

“La nascita del Partito Democratico è stato uno degli eventi più rilevanti della storia politica del nostro Paese degli ultimi decenni. È stato un momento importante per tutti noi. Oggi credo che sia importante partire da quel riferimento per dirci con chiarezza se e come quel momento di partenza ha cambiato la storia, per il passato il presente e dobbiamo dirci cosa fare per il futuro. Per me far nascere il Pd è stato un grande successo”, ha dichiarato Enrico Letta alla direzione nazionale del Pd. E sul simbolo Letta ha le idee chiare: “Il percorso costituente è un percorso in cui discuteremo di tutto, ma io sono per mantenere il simbolo così com'è”.