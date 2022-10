L'ex governatore separatista: "Stermineremo tutti gli ucraini" - Video

Gli ucraini sono "posseduti da un demone", "se non cambieranno posizioni li ammazzeremo, ne ammazzeremo quanti sarà necessario, un milione, cinque milioni, stermineremo tutti finché non capiranno di essere posseduti e di dover guarire. Il più posseduto di tutti è Zelensky, è un Hitler 2.0. Sono satanisti, posseduti e sanguinari. Vinceremo questa guerra". Sono parole di Pavel Gubarev, nel 2014 governatore dell'autoproclamata “Repubblica popolare di Donetsk” e oggi combattente volontario tra gli invasori russi, nel corso di un'intervista pubblicata sul canale Youtube del reporter freelance Yuri Kotenok.

Gubarev negli anni ‘90 era stato un militante neonazista. In seguito divenne seguace del eurasianesimo predicato da Aleksandr Dugin e oggi è a capo del partito Novorossoya, attivo nei territori ucraini occupati dalla Russia, insieme alla moglie Ekaterina Gubareva, che invece è in carica come vice-capo dell’amministrazione civile-militare insediata dal Cremlino nella regione di Kherson.

Apparve nelle cronache italiane nel giugno 2014, quando accolse in Donbass due volontari arruolatisi per combattere contro Kiev, Luca Pintaudi e Orazio Maria Gnerre, militanti di “Millennivm”, formazione anch'essa vicina al pensiero di Dugin e che combina elementi ideologici del comunismo e del neofascismo, una tendenza spesso definita rossobrunismo. Una fotografia di allora mostra Gubarev e i due militanti italiani esibire un tricolore italiano con stella rossa, la stessa adottata nella Resistenza dalle Brigate Garibaldi organizzate dal Pci.

(video dal canale Youtube Voenkor Kotenok - versione sottotitolata in inglese dal profilo Twitter @wartranslated)