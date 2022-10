Liz Truss alla Bbc: "Accetto la responsabilità e chiedo scusa per gli errori commessi"

In un'intervista con la Bbc, la premier britannica ha affermato di essere ancora impegnata a promuovere la crescita economica del Regno Unito, ma ha riconosciuto che ora ci vorrà più tempo per raggiungerla.

"Volevo aiutare le persone con le loro spese energetiche ad affrontare la questione delle tasse elevate, ma siamo andati troppo lontano e troppo in fretta."

"Ora riconosco che abbiamo commesso degli errori, mi dispiace per quegli errori, ma correggo gli errori, ho nominato un nuovo cancelliere, abbiamo ripristinato la stabilità economica e la disciplina fiscale e quello che ora voglio fare è andare avanti e portare a termine il mandato. Siamo stati eletti sono determinata ad andare avanti".

La dichiarazione arriva dopo una giornata drammatica a Westminster, e dopo che il signor Hunt, i neo cancelliere dello Scacchiere britannico, ha annunciato che quasi tutti i tagli alle tasse annunciati nel mini-budget del mese scorso sarebbero stati demoliti.

"Il mio messaggio è - continua la premier in risposta ai colleghi che ne chiedono la rimozione - che dovremmo concentrarci su ciò che dobbiamo fare. Siamo in tempi economici difficili, siamo in tempi internazionali difficili. Semplicemente non possiamo permetterci di passare il tempo parlando del Partito conservatore".