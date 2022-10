Lo sketch di Berlusconi con Ibrahimović su TikTok: è l'inizio di una nuova avventura?

“Un ragazzo di Tik Tok, curioso, mi ha telefonato perché ha visto Ibra entrare da me e mi ha domandato 'Ma cosa fa Ibra da te?'. Io gli ho detto 'voglio insegnare a Ibrahimović come si fa a gestire un'azienda”. Così Silvio Berlusconi è apparso in uno scherzoso video che lo vede insieme all'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimović, postato su TikTok e Instagram. “E tu Ibra?”, domanda il patron del Monza. “Io devo insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a pallone”, risponde lo svedese. “Evviva”, commenta Berlusconi.