Lucia Mascino: "Dobbiamo uscire dalla comfort zone e conoscere la vita per raccontarla"

Ospite della Festa del Cinema di Roma 2022, nello spazio “Lazio, Terra di Cinema”, tra i protagonisti di CineCampus - Masterclass (iniziativa ideata e organizzata da Roma Lazio Film Commission) è arrivata l’attrice Lucia Mascino, vincitrice del premio “Ugo Tognazzi” come miglior interprete 2020, del premio “Anna Magnani” 2018 per il film “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e del premio “Vittorio Mezzogiorno” per il talento nel 2010.

Lucia Mascino ha parlato delle difficoltà che i lavoratori del mondo dello spettacolo hanno dovuto affrontare durante la pandemia e dato la sua ricetta per provare ad uscire da questa crisi e tornare nelle sale: che i registi, gli sceneggiatori, gli attori provino a conoscere ogni aspetto della vita reale per potersi sorprendere ed emozionare ed emozionarsi nel raccontarla.

Candidata tre volte ai Nastri D’Argento, l'attrice ha lavorato con Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Alessandro Rossetto, Riccardo Milani.