L'Udinese batte il Verona 2-1: i gol

L'Udinese batte il Verona 2-1 al 'Bentegodi' nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, sesta vittoria consecutiva della squadra friulana. Hellas in vantaggio al 23esimo minuto con uno sinistro al volo di Doig, poi il pareggio di Beto nella ripresa. Al 93esimo, in zona Cesarini, Bjol di testa firma la vittoria su assist di Samardzic. I

friulani ora sono dietro la coppia di testa Napoli-Atalanta, un punto sotto, mentre il Verona è alla terza sconfitta consecutiva ed è terzultima in classifica.