L'uragano Julia si abbatte sulla costa del Nicaragua con venti di 140 km/h

L'uragano Julia ha colpito la costa caraibica del Nicaragua e ha scaricato piogge torrenziali in tutta l'America centrale prima di tornare sul Pacifico come tempesta tropicale. Il video documenta le palme che ondeggiano e a stento contrastano il vento e le forti maree al molo di Bilwi a Puerto Cabezas. Julia ha colpito come un uragano di categoria 1 con venti di 140 km/h, diminuiti poi a 65 km/h mentre si spostava oltre il Nicaragua.