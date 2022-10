Macron e Brigitte a Roma: l’applauso all'uscita della Chiesa di Sant'Egidio e il giro a Trastevere

Bagno di folla a Roma per Emmanuel Macron uscito dalla Comunità di Sant'Egidio attorno alle 23.45 al termine della cena con i vertici del Movimento. Il presidente francese, accompagnato dalla première dame Brigitte, ha fatto una breve passeggiata per i vicoli trasteverini fino a piazza Santa Maria in Trastevere, accompagnato dal fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, e dal presidente Marco Impagliazzo.