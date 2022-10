Il "coming out" in rosa di Madonna

Inarrestabile in rosa e quasi irriconoscibile, Madonna continua a far parlare di sé.

L’ultimo video pubblicato sul profilo tik tok dalla decana delle star è stato ripreso da milioni di utenti. Nel video la star, 64 anni, sopracciglia depilate e pelle di alabastro, tira per aria un paio di slip rosa shocking come i suoi capelli: “Se riesco a fare centro, significa che sono gay”. Quindi il lancio e le mutande che sbagliano bersaglio e finiscono fuori dal cestino.

Al centro della querelle, se il suo gesto sia stato un vero coming out oppure un gioco sull’orlo del detto - non detto come ha spesso abituato il proprio pubblico.

Gay o meno, la cantante non ha mai fatto mistero di essere bisessuale. Pur avendo avuto diversi compagni mariti, ha spesso dichiarato alla stampa di aver avuto liason con diverse donne.

Vero o non vero, Madonna rimane sempre la regina, anzi: l'imperatrice del pop e della provocazione.