Madre di Mahsa Amini diffonde il video di sua figlia mentre balla coi capelli sciolti

Mojgan Aftekhari, la madre di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni morta mentre era in custodia della polizia iraniana per non aver indossato correttamente il velo, ha condiviso il video di sua figlia ripresa mentre balla la canzone della cantante persiana Googoosh. Nelle immagini Amini si trova all'interno di una casa, appare serena e con i capelli sciolti. E mentre cresce il dolore e la rabbia della famiglia, in Iran la morte della 22enne ha scosso di nuovo le coscienze dell'opinione pubblica. E in questo contesto non si placano le proteste ormai arrivate alla quinta settimana di mobilitazione.